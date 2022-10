Stijging aantal coronabesmettingen zet door

Het aantal besmettingen met het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2 neemt verder toe. In de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraten, in de verpleeghuizen en in de ziekenhuizen melden zich steeds meer mensen met een coronabesmetting. Om Nederland open en de zorg voor iedereen toegankelijk te houden, is het nu extra belangrijk om te testen bij klachten en om de herhaalprik te halen.

De stijging van het aantal coronabesmettingen is in alle cijfers terug te zien. De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)meldt de afgelopen week een stijging van 55% in het aantal positieve testen en het aandeel mensen met COVID-achtige klachten in Infectieradar steeg afgelopen week van 4,6% naar 6,0%. Ook in het rioolwater werden meer virusdeeltjes gezien.

Bij de bewoners van verpleeghuizen werd een stijging van 47% gemeld. De grootste stijging was afgelopen week te zien in de ziekenhuizen. Het aantal nieuwe opnames met corona op de verpleegafdeling steeg met 68%. Het merendeel van de opgenomen patiënten is ouder dan 60 jaar. Het aantal nieuwe opnames met corona op de IC (intensive care)-afdeling is nog steeds laag, maar vergeleken met de week daarvoor is dit aantal wel ruim verdubbeld (+138%).

Bron: RIVM