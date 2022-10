Techniek en water in Stadskanaal

Eigen foto - Foto van Future4Kids in Musselkanaal in 2019

STADSKANAAL – Op 10 en 11 oktober maken honderden basisschoolleerlingen uit Stadskanaal kennis met technische beroepen in de watersector. Ze ervaren door zelf te doen wat techniek in de waterwereld betekent. Kinderen kunnen zo op jonge leeftijd al enthousiast raken voor techniek. Iets dat Future4Kids nastreeft en waar het bedrijfsleven ook baat bij heeft. Samen hebben ze behoefte aan technisch geschoold personeel.

Hunze en Aa’s en Waterontharder op het schoolplein

Volgende week staan medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s en medewerkers van Van Meerendonk Waterontharders twee dagen op het schoolplein. Op 10 oktober bij OBS De Oleander en op 11 oktober bij Kindcentrum Acaciahof. In verschillende workshops laten ze de kinderen kennis maken met technische beroepen in de watersector. Uiteraard staat zelf doen centraal. Technasiumleerlingen van Ubbo Emmius Scholengemeenschap zijn er om te helpen. Hunze en Aa’s organiseert dit samen met Future4kids, een project waarin samenwerking wordt gezocht tussen scholen en bedrijfsleven gericht op techniek. Om zo kinderen geïnteresseerd te krijgen in de keuze voor een technische vervolgopleiding.

Vraag naar technisch personeel

Zeker in onze regio is er steeds meer vraag naar goed geschoold technisch personeel. Future4Kids heeft als doel leerlingen op een positieve manier kennis te laten maken met techniek. Future4kids richt zich op gemeenten in Oost-Groningen, belangrijke gemeenten in het beheergebied van Hunze en Aa’s. Zowel Hunze en Aa’s als Future4kids willen leerlingen interesseren voor een loopbaan in de techniek, om zo personeel te houden in deze regio en bevolkingskrimp tegen te gaan.

Ingezonden