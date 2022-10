Gymnastiekvereniging en scholen Vlagtwedde halen aanstaande zaterdag het oud papier op

VLAGTWEDDE – Op elke tweede zaterdag van de maand wordt in Vlagtwedde en directie omgeving door Gymnastiekvereniging VSV en de scholen: De Zaaier en Clockeslach het oud papier ingezameld.

Gymnastiekvereniging VSV, De Zaaier en Clockeslach halen maandelijks het oud papier in Vlagtwedde en directe omgeving op. Dit doen zij op de tweede zaterdag van de maand, met uitzondering van de maand augustus. De opbrengst wordt verdeeld en komt ten goede aan de kinderen.

Het inzamelen start om kwart over acht in de ochtend. Het oud papier kan in kartonnen dozen of gebundeld m.b.v. een touwtje (liever niet in plastic) langs de kant van de weg worden geplaatst, op de plek waar u ook de afvalcontainers neer zet. Bij het aanbieden van oud papier in de oranje container, gelieve deze dicht bij elkaar te zetten. Dit met name in de woonwijken. Liever bij regenachtig weer het oud papier niet de avond er voor al plaatsen.

De eerstvolgende inzameldag is aanstaande zaterdag 8 oktober.

De inzameldata voor dit jaar zijn:

8 oktober

12 november

10 december

Ingezonden