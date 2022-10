DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Tussen 23 september en 5 oktober is op een terrein aan de Lüchtenborger Weg drie keer bij een imker ingebroken. De eerste diefstal werd op 28 september door de imker ontdekt. De twee andere diefstallen werden op 4 en 5 oktober ontdekt. De dieven namen de complete raten uit de kasten mee. De schade loopt in de honderden euro’s.

Surwold

Om tien voor drie gistermiddag hebben kinderen in de leeftijd van 11 en 12 jaar met behulp van bladzijden uit een boek en een bus haarlak brand in een veengebied aan de Burgstraße brand gesticht. Het vuur werd door de brandweer van Surwold, die met 19 brandweerlieden en twee voertuigen ter plaatse kwam, geblust. Tijdens het opnemen van de personalia van de kinderen werd een gestolen fiets en een gestolen aansteker voor een barbecue aangetroffen.

Meppen

Gistermiddag is rond vier uur op de parkeerplaats bij de Aldi in de wijk Esterfeld een zilvergrijze Skoda Octavia aangereden. De wagen heeft schade aan het linker achterspatbord. De veroorzaker is doorgereden.

Haren

Maandag zijn bij een woning aan de Hafenstraße in Haren een zonwering en een venster beschadigd. Dit vond om half zes ’s ochtends plaats. De politie zoekt hiervan getuigen.

Cloppenburg

De politie doet onderzoek naar een 31 jarige inwoner van Cloppenburg. Hij wordt er van verdacht kostbare machines uit bedrijfsauto’s te hebben gestolen. Een groot deel van de bij hem aangetroffen spullen is inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaars. De politie is nog op zoek naar de eigenaars van de rugzak en zagen op onderstaande foto.

Emsland

Op 3 december 2020 zijn in Turkije in het kader van de georganiseerde misdaad 67 personen aangeklaagd. Hierbij werd voor 60 miljoen euro aan geld en overige zaken in beslag genomen. Op 26 september jongstleden zijn tegen deze personen gevangenisstraffen tussen zes maanden en 400 jaar geëist. De definitieve uitspraak moet nog plaatsvinden.

Tijdens een van de arrestaties werd op de computer van een van de verdachten telefoongegevens van een toen 79 jarige inwoonster van Meppen aangetroffen. Onderzoek wees uit dat zij door iemand die zich uitgaf voor politieagent was gebeld. Zij vertrouwde toen de zaak niet en heeft het gesprek beëindigd. Ook vond de politie bewijs dat vanuit Turkije in 2018 naar inwoners van Lohne en Lingen was gebeld. Hierbij lukte het de daders wel om de slachtoffers geld afhandig te maken. De persoon die het geld kwam halen is inmiddels aangehouden en veroordeeld.

In de zomer van 2020 probeerden de bedriegers opnieuw een slag te slaan. In totaal werden zo’n 200 personen gebeld. De meeste hiervan hadden meteen door dat de telefoontjes vals waren, maar een aantal inwoners van Haren, Meppen, Lingen en Herzlake trapten er wel in. De persoon die het geld toen kwam ophalen is aangehouden en zit in voorarrest.

Papenburg

Op 28 september zijn om 07.55 uur op de hoek van de Friederikenstraße/Moorstraße twee fietsers tegen elkaar gebotst. Een 15 jarige jongen reed op de Friederikenstraße toen hij door een nog onbekende fietsster werd aangereden. Beide betrokkenen kwamen hierbij ten val. De fietsster is er vervolgens vandoor gegaan. De jongen raakte lichtgewond. De politie is op zoek naar de fietsster en eventuele getuigen van de aanrijding.