Natuur in de Bieb met Jos Tipker

TER APEL– Eten planten ook dieren? Kan een plant ook denken? Tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober) kun je het ontdekken in de bibliotheken van Westerwolde en Stadskanaal. In deze week staat alles in het teken van de natuur en geeft Jos Tipker een unieke natuurvoorstelling. De voorstelling was vandaag in de bibliotheek van Ter Apel te zien

Jos Tipker is groot liefhebber van de natuur en geeft naast zijn werk als kinder-entertainer regelmatig excursies in het bos. Jos neemt de natuur mee de Bibliotheek in en zal je laten zien waar planten toe in staat zijn. Tipker vertelt levendige verhalen over zeldzame korstmossen en alles wat de natuur zo mooi maakt! Zal Jos ook laten zien of je met natuur kunt jongleren? Na de voorstelling is er een zadenbuffet en maken we samen zaadbommen. De voorstelling is bedoeld voor alle basisschoolkinderen en de toegang is gratis. De voorstellingen beginnen om 15.00 uur.

Woensdag 5 oktober | Ter Apel

Donderdag 6 oktober | Onstwedde

Vrijdag 7 oktober | Musselkanaal

Dinsdag 11 oktober | Bellingwolde

Woensdag 12 oktober | Stadskanaal

Donderdag 13 oktober | Blijham

Vrijdag 14 oktober | Vlagtwedde

Foto’s: Gerda Boeijing