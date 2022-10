Oktobermaand Kindermaand in Heiligerlee

HEILIGERLEE – Ook dit jaar zijn de Heiligerlese musea in oktober weer voor de kinderen. Dit jaar is het thema ‘Maak je eigen klokkenmuziek’. Het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee pakt uit met allerlei activiteiten.

Op de zaterdag- en zondagmiddagen en alle middagen van de herfstvakantie mogen kinderen van 6 t/m 12 jaar van 13.00 tot 16.00 uur gratis naar binnen, om zich muzikaal uit te leven op het kindercarillon, het studieklavier of een set handbellen. Op zondag 16 oktober is weer het jaarlijkse Pompoenenfeest. Er is weer van alles te beleven met pompoenen en ook de groten hoeven zich niet te vervelen. Iedereen is welkom van 10.00 tot 1600 uur.

Zie ook www.museaheiligerlee.nl.

De musea in Heiligerlee sluiten voor de winter op 1 november a.s. Vanaf 1 april 2023 is iedereen weer welkom!

Ingezonden door Musea Heiligerlee, Joost van Linge conservator