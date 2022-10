Opnieuw vogelgriep vastgesteld Wildervank

WILDERVANK – In Wildervank is op een biologisch legpluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 14740 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Op het erf ligt ook een tweede pluimveebedrijf met 3600 leghennen. Dat wordt ook geruimd, omdat de kans zeer reëel is dat deze ook is besmet. Beide bedrijven werden al intensief gemonitord door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), omdat ze op 100 meter afstand liggen van een pluimveebedrijf waar op 29 september vogelgriep werd vastgesteld.

Binnen de 1-kilometerzone van het biologische pluimveebedrijf dat nu is besmet, bevindt zich nog één ander pluimveebedrijf. De dieren op dit bedrijf worden onderzocht door de NVWA en 14 dagen intensief gemonitord door GD.

In de 3 kilometerzone liggen 6 bedrijven met pluimvee die eveneens op vogelgriep worden onderzocht door de NVWA. In de 10 kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 22 bedrijven met pluimvee. In dit gebied golden al strenge maatregelen, waaronder een ophokplicht, afschermplicht en een vervoersverbod.

Landelijke maatregelen

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Waar dit precies is, is te zien op de Dierziekten viewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). (Dierziektencrisis | RVO.nl)

Traceningsonderzoek

In het kader van de besmetting op deze locatie wordt zoals gebruikelijk een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig volgen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gemeld.

Bron: Rijksoverheid