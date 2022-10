Politie neemt gel blaster in beslag

WESTERWOLDE – De politie heeft een gel blaster in beslag genomen.

Onlangs kreeg de politie meerdere meldingen dat er vanuit een auto met een gel blaster op mensen geschoten werd. De agenten van de late dienst hebben het voertuig getraceerd, maar op dat moment werd de gel blaster niet aangetroffen.

Die nacht werd er weer gemeld dat uit het betrokken voertuig geschoten zou worden. Omdat het gevaarlijk, hinderlijk en strafbaar is, zijn agenten naar de ouders van de betrokken bestuurder gegaan. Zij hebben gezorgd dat hun kind thuiskwam. Hierop hebben agenten een hartig woordje met de betrokken persoon gesproken. Deze gaf aan niet geschoten te hebben. Volgens de betrokkene zaten er nog meer mensen in de auto.

De gel blaster is door de politie in beslag genomen. De betrokken bestuurder heeft een fikse waarschuwing op zak. De politie gaat ook met de overige betrokkenen in gesprek.

Info op Politie.nl:

De politie ziet de afgelopen weken meer meldingen binnenkomen van mensen die worden beschoten met ‘gel blasters’. Dit zijn wapens die soms niet te onderscheiden zijn van echte vuurwapens. In het wapen zitten zogenaamde ‘waterballetjes’ die met kracht worden afgeschoten. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Behalve dat het een brandend en pijnlijke plek geeft, kunnen ook kwetsbare lichaamsdelen als ogen geraakt worden. Het gebruik van dit wapen levert ook andere gevaren op. Als agenten een ‘gel blaster’ niet kunnen onderscheiden van een echt vuurwapen, bestaat de kans dat zij hun vuurwapen moeten gebruiken. Dit is niet wenselijk en moeten we voorkomen. In Rotterdam trokken bij een vergelijkbaar incident agenten hun wapen en vuurden een waarschuwingsschot af. Het is wachten tot er een keer een dodelijk schot valt en dan is de wereld te klein.

Zorgelijke TikTok challenge

De gebruikers van de ‘gelblaster’ maken filmpjes tijden het schieten op mensen. Deze beelden plaatsen zij vervolgens op TikTok. “Het gebruik van deze wapens is verboden in Nederland. Jongeren die een dergelijk wapen in hun bezit hebben worden aangehouden en het wapen wordt in beslag genomen. Als ze het wapen hebben gebruikt kunnen ze ook nog worden aangehouden voor openbare geweldpleging. Jongeren lopen het risico al op jongen leeftijd een strafblad te krijgen. We doen een beroep op ouders of verzorgers om jongeren extra te wijzen op het gevaar van deze gel blasters”, aldus de politie.

Bron: Politie.nl