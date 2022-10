Cadeautje bij lokale milieustraat en veel kringloopwinkels in ruil voor elektronisch afval tijdens Nationale Wecycleweek

REGIO – Tijdens de Nationale Wecycleweek (10 t/m 16 oktober) ligt er voor snelle inleveraars van lampen en andere afgedankte elektronische apparatuur bij de gemeentelijke milieustraat en heel veel kringloopwinkels een leuk cadeautje klaar: het ‘Wecycle kwartetspel’. Het spel is naast leuk ook informatief. Het deelt op een speelse manier kennis over de circulaire economie en laat zien hoe er (meer) apparaten een tweede leven gegeven kan worden. Door hergebruik of als nieuwe grondstof. De Wecycle kwartet actie loopt zolang de voorraad strekt (op=op).

Ook veel kinderboerderijen wecyclen mee

Heel veel kinderboerderijen hebben een Wecycle inleverbak. Ook daar is het mogelijk een gratis Wecycle kwartetspel te halen, in ruil hier voor een klein afgedankt apparaat. Kijk op wecycle.nl voor een kinderboerderij in de buurt.

Nog meer kansen voor je oude apparaat

Op watismijnapparaatwaard.nl staan nog meer mogelijkheden om je apparaat een tweede leven te geven zoals repareren of verkopen of misschien toch in te leveren voor recycling. Veelal ligt de apparatuur nog jaren in kasten of op zolder te verstoffen terwijl het nog geld kan opleveren, weggegeven kan worden of kan dienen als nieuwe grondstof voor andere producten. Op de website kunnen bezoekers informatie terugvinden over wecyclen en zelf een test doen over de elektrische apparatuur in hun huis.

Nationale Wecycleweek & International E-waste Day

Op 14 oktober is het voor de vierde keer International E-waste Day. Rondom deze dag is in Nederland de hele week uitgeroepen tot ‘Nationale Wecycleweek’. Er zijn dan allerlei acties en campagnes gaande om zoveel mogelijk vergeten elektronische apparaten en lampen uit de kasten en laatjes te krijgen. Zodat ze een tweede leven krijgen als apparaat, onderdeel of als nieuwe grondstof.

Meer informatie over het initiatief en alle e-waste inleverpunten is te vinden op wecycle.nl.

Ingezonden