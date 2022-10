Cultuurcafé op 13 oktober op landgoed Westerlee

WESTERLEE – Oost-Groningen telt veel muziekverenigingen en koren, maar de jeugd sluit zich daar niet bij aan. Ligt dat aan de verenigingen, het repertoire, de jongeren of een compleet andere leefwereld? Die vraag staat centraal tijdens het Cultuurcafé op 13 oktober (17.00-19.00 uur) op landgoed Westerlee, met jonge muzikanten en deskundigen uit de Oost-Groninger en provinciale muziekwereld.

Jongeren zijn enorm met muziek bezig, maar er is geen doorstroom naar koren en verenigingen, die daardoor kleiner en grijzer worden. Of die spiraal valt om te buigen, is de vraag waar een panel onder leiding van ‘RTV-Noordman’ Wiebe Klijnstra over gaat discussiëren. Sprekers zijn: Reinout Douma (Noordpoolorkest), Harry van der Laan (Kunstencentrum), Petra Rodenboog (Provinciaal Jeugdorkest Groningen) en Fré Zondag (Muziekvereniging Prins Hendrik). Ook jongeren zelf pakken de microfoon. De een wil van opleiding switchen en zangeres worden, de ander is leerkracht en gaat nooit zonder gitaar de klas in. Samen treden ze op: Josien Bakker zingt Bob Dylan in het Gronings (vertaald door Berny Jansema), terwijl Nick Strobos zijn gitaar pakt om haar te begeleiden.

Het Cultuurcafé is een bijeenkomst die een paar keer per jaar wordt georganiseerd door het Cultuurplatform Oldambt, met debat en netwerkborrel, voor “iedereen die cultuur in de gemeente Oldambt die cultuur een warm hart toedraagt”. Hoewel het Cultuurcafé steeds verkast –nu naar landgoed Westerlee- blijkt er behoefte aan zo’n ontmoetingsplek. Sommigen pakken het podium om een project te lanceren, zoals deze keer ‘Gronings Vuur’. Anderen willen netwerken. Doel van de bijeenkomst is mensen uit het culturele circuit te inspireren.

Ingezonden