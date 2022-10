Inwoners Stadskanaal krijgen informatie over aanleg glasvezel

STADSKANAAL – Gisteravond werd in het ontmoetingscentrum bij de Semsstraatkerk door Delta netwerk een informatieavond over de aanleg van glasvezel gehouden.

Gisteravond werd in het ontmoetingscentrum bij de Semsstraatkerk een informatieavond over de aanleg van glasvezel gehouden. Medewerkers van Delta netwerk vertelden over hun glasvezelcampagne, hun aanbod en de aanleg van glasvezel. Hierbij waren twee providers aanwezig: Delta en Caiwai. Ook was er ruimte om vragen te stellen.

Dit was de tweede van drie informatieavonden in Stadskanaal. Vanavond is om 19.00 uur de derde in de aula van het Ubbo Emmius, Stationslaan 17, Stadskanaal.

Op dinsdag 18 oktober, om 19.30 uur, organiseren ze een online informatieavond. Je kunt de avond volgen vanuit huis via je computer, tablet of telefoon. Er is de mogelijkheid om live vragen te stellen via de chat. De online informatieavond is te volgen via www.deltanetwerk.nl en duurt ongeveer 45 minuten.

Foto’s: Hemmo Kuiper