DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

In de nacht van dinsdag op woensdag is bij een bistro aan de Lange Straße in Haren ingebroken. Er werd geld uit de kassa gestolen. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Papenburg

In de nacht van dinsdag op woensdag is bij meerdere panden aan de Friederikenstraße in Papenburg ingebroken. De daders verschaften zich met geweld via de voordeur toegang tot een bakkerij en stalen daar geld en bij een supermarkt werd een kassa met inhoud meegenomen. Ze wisten ook bij een verwarmingsruimte van een kantoor binnen te dringen. Het is niet bekend of daar iets is gestolen. Dit was wel het geval bij een café. Daar werd, nadat eerst een deur was geforceerd, een geldkistje weggenomen. Over de totale hoogte van de schade is niets bekend.

Gisteravond is om 11 uur op de Splitting rechts in Papenburg een 18 jarige fietsster aangereden. Zij werd door een Mercedes geschept toen zij de rotonde in tegengestelde richting wou oversteken. Ze raakte lichtgewond. De 49 jarige automobilist kwam met de schrik vrij. De schade bedraagt 500 euro.