Reactie gedeputeerde Johan Hamster op rapport Remkes

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 6 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VOORLOPIG VRIJ ZONNIG | IN HET WEEKEND KOELER

Na de bewolking van gisteren is er vandaag veel zon met een paar kleinere wolkenvelden en enkele stapelwolken. Het wordt vanmiddag met 17 á 18 graden ongeveer even warm als gisteren, maar de wind waait nu uit het zuidwesten tot het westen. Er is vanochtend windkracht 3 tot 4 en vanmiddag windkracht 4 tot 5, dus de wind waait dan redelijk goed door.

Vannacht blijft het waaien en morgen is er de ook ’s ochtends windkracht 4 tot 5. De wind draait dan wat bij naar zuidwest tot zuid en er komt iets meer bewolking, maar er zijn ook nog flinke zonnige perioden. Maximum morgen rond 18 graden en dat is ongeveer 2 graden boven-gemiddeld.

In het weekend is het ‘s middags ongeveer 15 graden en ‘s nachts 5 tot 9 graden, want de wind draait zaterdag naar het westen en voert wat koelere lucht aan. Er passeert ‘s nachts ook een koufront met een beetje regen en overdag zijn er opklaringen maar ook een paar buien, dat bij windkracht 3 tot 5 uit het westen. Zondag is een zonnige dag maar ‘s ochtends is het koud, na het weekend is het ook niet warm en dan is het weertype hetzelfde als de komende tijd. Maandag is er weer wat meer bewolking met kans op een bui, daarna zijn er weer een paar dagen met veel opklaringen.