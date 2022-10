Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert weer een breed scala aan leuke activiteiten in oktober. Hieronder vindt u een paar, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden.

15 oktober: Paddenstoelenzoektocht in het Meerwijckgebied. Op stap met een paddenstoelenexpert die alles kan vertellen over soorten, waar ze groeien en of je ze kunt eten of niet. Het is een mooie route door het bos, we blijven niet op de paden dus trek waterdichte schoenen of laarzen aan.

Start vanaf de parkeerplaats Paviljoen Meerwijck, Strandweg 6 Kropswolde om 11.00 uur (we verterkken op tijd!) en deelname is gratis.

16 oktober: Wandeling Punt van Reide. Wandelen o.l.v. gidsen in een gebied dat vanwege de hoge natuurwaarde het hele jaar gesloten is. Dus een unieke kans om te zien wat dit gebied dan zo uniek maakt. Laarzen of waterdichte schoenen is sterk aan te raden.

Start vanaf bezoekerscentrum Dollard, Dallingeweersterweg 30 Termunten om 11.00 uur en het duurt tot ongeveer 13.30 uur. Deelname is gratis maar aanmelden is verplicht.

16 oktober: GPS fotospeurtocht door het Coendersbos. Met de hele familie iets actiefs doen en ook nog leuk? Speuren met GPS naar foto’s die verstopt liggen in het bos achter de Coendersborg is super leuk om te doen. Heb je de foto gevonden dan krijg je een vraag of een opdracht.

Start vanaf de borg om 13.00 uur laarzen of waterdichte schoenen is aan te raden.

16 oktober: Herfstwandeling bij de Ennemaborg. Wat doet de herfst met een landgoed? Onze gidsen vertellen hoe de dieren en planten zich opmaken voor de herfst en wat dit met de flora en fauna doet. We wandelen over het landgoed dus iedereen die goed ter been is kan mee evenals kinderen.

Start vanaf het Koetshuis om 13.00 uur de tocht is ongeveer 6 km lang, laarzen of waterdichte schoenen is aan te raden. Gratis deelname.

16 oktober: Herfstwandeling Bourtange. Speuren naar sporen van de herfst en de aankomende winter. Hoe kun je zien dat de winter nadert maar zijn er ook nog sporen van de zomer te vinden? Kinderen vanaf 6 jaar kunnen meelopen, laarzen of waterdichte schoenen is aan te raden, honden zijn niet toegestaan.

Start in de vesting bij Terra Mora om 13.30 uur. De tocht is ongeveer 6 km, deelname is gratis aanmelden is verplicht.

16 oktober: Openstelling Luchtwachttoren 701. Deze toren is eigendom van Het Groninger Landschap en zij bieden u deze unieke kans om even terug te gaan in de tijd. Alleen onder begeleiding mag deze toren beklommen worden en de gidsen vertellen spannende verhalen over het gebruik van deze toren tijdens de Koude Oorlog.

Start is bij de toren om 14.00 uur. Tip: neem een verrekijker mee.

