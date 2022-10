Kids Fun Day’s Oldambt tijdens herfstvakantie in sporthal Stikkerlaan

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 7 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

IETS MEER BEWOLKING | VANNACHT EN MORGEN ENKELE BUIEN

Het is vanochtend nog zonnig en mooi herfstweer, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag en vanavond komen er ook enkele wolkenvelden maar de zon blijft er ook bij en het blijft tot de nacht droog. De maximumtemperatuur is 18 graden en er komt windkracht 4 tot 5 te staan.

Vannacht passeert een front met vooral in de eerste helft af en toe regen, daarna zijn er later in de nacht en morgenochtend nog enkele buien. Dan draait de wind naar het westen en morgenmiddag geeft dat flink wat zon en blauwe lucht met enkele stapelwolken. Het is door de westenwind een stuk frisser met zo’n 14 graden.

Zondag is het door een matige zuidenwind overwegend zonnig weer, maar in de ochtend is het fris met een minimum rond 5 graden. ’s Middags wordt het 15 graden dus warm is het ook dan niet. Maandag is het weer zo’n 17 graden en dan komt er weer wat meer bewolking met kans op een bui.

En zo gaat dat ook volgende week een beetje op en neer met soms wat meer zon en dan weer wat meer bewolking met een enkele bui. De langere termijn is wél een stuk onbestendiger.