Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 8 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG EEN KORTDURENDE BUI | VANNACHT KOUD EN VOCHTIG.

De wind is na de regen van vannacht gedraaid naar het westen en dat geeft nog enkele lokale en kortdurende buien, maar er zijn al veel opklaringen . In de namiddag en vanavond is het helder en droog, met afnemende wind. De maximumtemperatuur is 14 á 15 graden bij windkracht 3 tot 4.

Vannacht is er een zwakke zuidenwind en daalt het tot een graad of 5. Voor mistvorming is er waarschijnlijk te veel wind, maar er zal wel veel dauwvorming zijn. Het is morgenochtend dan ook fris, al is het helder en mooie zonnige herfstweer. Morgenmiddag is er ook nog veel zon, al komt er ook wat hoge bewolking en er ontstaan enkele stapelwolken. Maximum dan rond 16 graden en een zwakke tot matige zuidenwind (windkracht 3).

Maandag komt er uit het westen meer bewolking en later is er kans op een bui. Na maandag zijn de dinsdag en woensdag droog met zonnige perioden, later in de week neemt de kans op regen toe. De temperatuur verandert tot het volgende weekend overigens maar weinig.