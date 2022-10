VLAGTWEDDE – Adolf en Gerharda Riks vierden briljanten huwelijksjubileum



Adolf Wiebe Riks en Gerharda Jager uit Vlagtwedde vierden afgelopen zaterdag, samen met hun gezin en vrienden. hun briljanten huwelijksjubileum.

Vanmorgen kwam burgemeester Velema van de gemeente Westerwolde het echtpaar thuis feliciteren en bracht voor hen, naast de bloemen die namens de gemeente al waren bezorgd, een prachtige karaf met bijbehorende glazen mee.

Het huwelijk werd op 8 oktober 1957 in Nieuwe Pekela voltrokken.

De heer Riks is geboren op 20 juni 1927 te Vlagtwedde en mevrouw Riks is geboren op 12 augustus 1932 in Nieuwe Pekela.

Het echtpaar kreeg drie kinderen, heeft acht kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

De heer Riks fietst nog graag een rondje en houd zelf nog graag hun tuintje bij.

Ook rijdt hij graag nog even in hun auto.

Mevrouw Riks leest graag en was lid van het leesclubje van de plaatselijke “Vrouwen van Nu”.

Samen zijn ze nog actief lid van de Bridgeclub in Vlagtwedde.

Het vitale echtpaar geniet van hun woonplekje en van de fijne buurt waar ze wonen.



Foto’s: Geert Smit