CMV “De Harmonie” uit 2e Exloërmond verzorgde een concert in Het Brughuus Valthermond

VALTHERMOND – Zaterdagavond gaf Christelijke Muziekvereniging “De Harmonie” uit Tweede Exloërmond een concert in Het Brughuus in buurdorp Valthermond. Dit werd door meer dan honderd belangstellenden bijgewoond. Namens de gemeente Borger-Odoorn was Wethouder Bernard Jansen aanwezig.



Het concert stond in het teken van bekende musicals en series: Soldaat van Oranje, Don’t cry for me Argentina, The Lion King, Mary Poppins, Pipi Langkous en vele andere. De avond werd gepresenteerd door Lucia Ots-Kroon. De zang werd verzorgd door niemand minder dan Carolien Fels.

Voor het eerst werd opgetreden met een nieuw drumstel, welke kon worden aangeschaft door een subsidie vanuit het Gebiedsfonds Windpark Drentse Monden-Oostermoer.



Net voor de pauze werden zes leden gehuldigd. Ze ontvingen een speldje, een oorkonde en bloemen. Drie leden zijn 25 jaar lid en 3 leden 40 jaar lid, waaronder de voorzitter Mark Blok. Tijdens de pauze was er een verloting ten bate van de vereniging met leuke prijzen.



Het concert werd mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren.



Volgend jaar bestaat de vereniging 75 jaar, de vereniging heeft al eerste ideeën om dit te vieren.



Ingezonden door André Dümmer