Laatste aflevering Film©lub Sellingen, met als titel ‘Rouw en trouw’, staat online

SELLINGEN – Het is inmiddels 2 jaar geleden dat Film©lub Sellingen is begonnen met de YouTube serie ‘Sellingen in Coronatijd’. Aangezien diverse projecten in die periode niet door konden gaan, kwam de filmclub met het idee om deze bijzondere, maar ook bizarre tijd vast te leggen. Aanvankelijk met de bedoeling om slechts 2, hooguit 3 afleveringen te maken, maar inmiddels staan er al 21 filmpjes online.

Veel inwoners van Sellingen zijn voor de serie geïnterviewd, waarna er per thema een aflevering van is gemaakt. De afleveringen gaan over allerlei facetten van het dorpsleven, van ‘zorg’ tot ‘verenigingen’ en van ‘horeca’ tot ‘sport’. Zo is ‘Sellingen in Coronatijd’ een uniek document geworden door en voor Sellingers.

De leden van de filmclub hebben dit project geheel belangeloos op zich genomen. Denk hierbij aan alle voorbereidende telefoongesprekken, de kilometers die gereden moesten worden en het aantal uren dat gefilmd werd met verschillende camera’s, waaronder een drone. Al het beeldmateriaal moest daarna worden uitgezocht, waarna er wederom heel wat uren aan de montage moest worden besteed. De filmclub is dan ook dankbaar voor een bijdrage van het Hessefonds waarmee ze een deel van de kosten konden dekken.

De allerlaatste aflevering, deel 22, staat nu online. Het thema van dit laatste deel is ‘Rouw en trouw’. Het laat zien hoe juist bij lief en leed de impact van alle maatregelen heel groot is geweest. Het is dan ook een indrukwekkend slot van de serie geworden.

Deel 22 is te vinden op YouTube onder de zoekterm ‘Sellingen in coronatijd’.

Ingezonden door Wilma Musters