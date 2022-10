O.B.S.Willem Lodewijck wint E-waste race

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 10 oktober, 08.00 uur door John Havinga

VANMIDDAG WAT REGEN | EINDE VAN DE WEEK WISSELVALLIG

Er nadert een koufront en daardoor raakt het geleidelijk bewolkt en krijgen we vanmiddag wat regen. Het is niet veel en maar kortstondig, want vanavond is het al snel weer droog met opklaringen. De maximumtemperaturen liggen rond 17 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten (3-4) en die wind ruimt vanmiddag naar het westen tot noordwesten.

Vannacht brede opklaringen met kans op nevel en mist bij een minimumtemperatuur van 3 tot 5 graden. Morgen blijft het droog en er zijn ook brede opklaringen met enkele wolken. De maximumtemperatuur is ongeveer 14 à 15 graden. Woensdag lijkt daar wel op. We hebben vrij zonnig weer en temperaturen rond 14 à 15 graden, bij een matige zuidenwind.

Donderdag begint het weer al te veranderen en eind van de week wordt wisselvallig De kans op buien neemt donderdag toe. Vrijdag wordt een dag die in het teken staat van regen. Het wordt donderdag nog wel zo’n 16 à 17 graden. Het weekend verloopt wisselend bewolkt met buien, dan wel regen. De temperaturen liggen rond 14 graden.