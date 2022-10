Oktobermaand Kindermaand bij Museumspoorlijn STAR

STADSKANAAL, VEENDAM – Tijdens de herfstvakantie rijdt de stoomtrein van Museumspoorlijn STAR weer. En omdat het Oktobermaand Kindermaand is gaan kinderen t/m 12 jaar op deze rijdagen gratis mee!

Oktobermaand Kindermaand en Teddyberen

Gratis meedoen aan workshops en spannende speurtochten? Een mooie kindervoorstelling bezoeken of een leuke rondleiding volgen? Rondkijken in een kasteel of museum? Het kan tijdens Oktober Kindermaand 2022. In Drenthe en Groningen! Bij Museumspoorlijn STAR kunnen kinderen t/m 12 jaar gratis met de trein mee op zondag 16, dinsdag 18, woensdag 19 en zondag 23 oktober. Zondag 16 oktober staat in het teken van de Teddyberen. Neem je teddybeer mee en maak een gezellige treinrit.

Op zondag 16 oktober rijdt de stoomtrein drie keer tussen Stadskanaal en Veendam, op de overige dagen twee keer.



Meer informatie en reserveringen

Meer informatie over de rijdagen is te vinden op de website van Museumspoorlijn STAR: www.stadskanaalrail.nl.

Ingezonden