3,4 miljoen euro voor mkb’ers in aardbevingsgebied

GRONINGEN – Het college van de provincie Groningen verleent een subsidie van 3,4 miljoen euro aan Economic Board Groningen voor de ondersteuning van mkb-ondernemers in het aardbevingsgebied. Dit wordt door ondernemersloket GroBusiness uitgevoerd vanaf september dit jaar tot en met eind 2025.



Deze subsidie is een uitwerking van de afspraken voor de versterking van Groningen tussen Rijk en regio. Daarin is in totaal 11 miljoen euro gereserveerd voor het bieden van perspectief aan het mkb in het aardbevingsgebied.



Gedeputeerde Johan Hamster: “Volgens onderzoek van Gronings Perspectief ervaart 45 procent van de ondernemers enig nadeel van gaswinning. Niet alleen door het traject van schade en versterking, maar ook door de effecten op de bedrijfsvoering. GroBusiness biedt deze ondernemers met bedrijfskundige ondersteuning weer perspectief.”



Naast huidige programma’s voor vrijetijdseconomie, 5G en energietransitie is Economic Board Groningen in april 2021 van start gegaan met ondernemersloket GroBusiness. Het ondernemersloket is met zijn team van mkb-adviseurs al met ruim achthonderd ondernemers in de provincie Groningen in gesprek geweest over vraagstukken zoals groei, bedrijfsvoering, marketing, human resources en innovatie.



Focus op aardbevingsgebied

Kees Tuin, programmamanager GroBusiness: “Met dit Mkb-programma gaan we het GroBusiness-team uitbreiden met meer adviseurs waarmee we – naast onze bestaande activiteiten – extra focus kunnen leggen op ondersteuning van ondernemers in het aardbevingsgebied.” Het Mkb-programma ontwikkelt daarnaast ook een Bedrijven Ontwikkel Programma waarmee mkb’ers zich met bedrijfskundige ondersteuning verder kunnen ontwikkelen.



Ingezonden