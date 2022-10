Alumni van Terra slepen maar liefst drie prijzen binnen bij de eerste regionale voorronde van het NK Floral Art

GRONINGEN, EMMEN – Miranda ter Voorde, Franka Roenhorst en Anniek Siegers, alle drie alumni van de opleiding groenstylist van Terra MBO eindigden op de eerste, tweede en derde plaats bij de regionale voorronde van het NK Floral Art. Wie weet volgen er nog meer alumni!



Anniek, Franka en Miranda nemen het tegen negen andere kandidaten op in de landelijke finale van het Nederlands Kampioenschap Floral Art. De finale wordt gehouden in 2023 tijdens het landelijk VBW Vakevent ‘Florall Inspiration’.

De winnaar van die landelijke finale mag zich Nederlands kampioen Floral Art 2023 noemen en wordt door VBW in principe uitgezonden naar het WK Floral Art in Nederland. Dit wordt gehouden in augustus 2025 in het World Forum Den Haag.

Ingezonden