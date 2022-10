D66 vraagt om opheldering over uitvallende treinen bij Arriva 

GRONINGEN – De Provinciale Statenfractie van D66 wil opheldering van het provinciebestuur over het toenemende aantal uitvallende treinen bij Arriva in de laatste weken. Afgelopen zondag reden er zelfs helemaal geen treinen tussen Groningen en de Eemshaven, wat veel hinder opleverde voor reizigers. Reden genoeg voor de democraten om schriftelijke vragen te stellen aan het College van Gedeputeerde Staten.

De hoeveelheid treinritten dit momenteel uitvalt in de provincie baart D66 zorgen. Statenlid Peter Gerrits: “Een betrouwbare dienstregeling is essentieel om reizigers te behouden voor het openbaar vervoer. Die betrouwbaarheid wordt nu geschaad. Dat is niet goed voor de treinreizigers én niet goed voor de provincie.” De fractie wil daarom weten per wanneer reizigers weer kunnen rekenen op een volledig treinaanbod dat betrouwbaar functioneert.

In de concessie voor het regionale treinvervoer is afgesproken dat Arriva te allen tijde voldoende treincapaciteit moet aanbieden. Nu de laatste tijd zoveel ritten uitvallen, vraagt D66 zich af of Arriva nog voldoet aan de gemaakte afspraken en wat het College doet om de vervoersmaatschappij aan haar verplichtingen te houden. De beantwoording van de vragen wordt spoedig verwacht.

Ingezonden