De VriendenLoterij Molenprijs 2022 gaat naar Groningen! (Foto-Update)

NOORDBROEK – Molenstichting Midden- en Oost-Groningen heeft de VriendenLoterij Molenprijs 2022 gewonnen. Zij streden voor de restauratie van korenmolen De Noordstar in Noordbroek. De Hollandsche Molen maakte dit op dinsdag 11 oktober bekend vanuit molen De Ster in Utrecht, waar de feestelijke prijsuitreiking in plaatsvond. Het vrijwilligersteam van de molen verzamelde een recordaantal van 18.072 stemmen en won hiermee de hoofdprijs van 75.000 euro. Het geld is bestemd voor de restauratie van de kap en de roeden van de molen.





Het hele campagneteam van de molen kwam voor de prijsuitereiking uit Groningen naar Utrecht. Voorzitter Reint Huizenga is dolblij: “Dit is fantastisch nieuws voor ons én voor heel Groningen”

Vorig jaar streed het team ook om de Molenprijs 2021. Toen werden zij nipt tweede en ging de Amsterdamse houtzager De Otter er met de hoofdprijs vandoor. Dit keer liet de stichting niets aan het toeval over en werd alles uit de kast gehaald. Campagneleider Bert Steenhuizen is nu zeker aan vakantie toe, maar ongelofelijk trots op zijn team. “Het enthousiasme van alle stemmers en de trots van de Groningers is hartverwarmend”.



Ook voor de andere genomineerden een flinke cheque

De Groningers namen het tijdens de stemperiode van 7 september tot en met 3 oktober op tegen 3 andere genomineerden: Stichting Herbouw wipkorenmolen Vianen werkt al bijna 20 jaar aan een ambitieus project om een oude molen ui 1691 te laten herrijzen en om Vianen daarmee weer een molen te geven. Bij poldermolen Oudegein wordt een speel- en leer minipolder ontwikkeld, waar de jeugd spelenderwijs kan leren hoe Nederland werd drooggemalen. In Hellouw wil de Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied twee historische gebouwtjes op het molenerf restaureren. Deze projecten krijgen elk het aantal stemmen dat zij behaalden in euro’s uitgekeerd, om ook hun molenproject verder te helpen. Voor Vianen is er een cheque van 3.705 euro. In Hellouw kan 3.886 prijzengeld in de gebouwtjes worden geïnvesteerd. De speelpolder in Oudegein wordt gesteund met een cheque van 5.856 euro. Behalve de extra financiële middelen was de campagne ook een prachtige kans voor de genomineerden om aandacht te vragen voor hun projecten en om hun omgeving bij de molens te betrekken.



Over de VriendenLoterij Molenprijs

De VriendenLoterij Molenprijs is een jaarlijkse publieksprijs, ingesteld door De Hollandsche Molen in samenwerking met de VriendenLoterij. Met de prijs willen beide organisaties laten zien dat molens een onmisbaar en belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed. De prijs stelt ieder jaar een moleneigenaar in staat een molen te herstellen of te verfraaien of een project te ontwikkelen dat iets toegevoegd aan de molen.

Foto’s: Saskia Zeller.