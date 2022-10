Ecologisch Alternatief: Inwoners overvallen door plannen voor honderden recreatiewoningen

SELLINGEN – De inwoners van Sellingerbeetse en de Barkhoorn voelen zich overvallen door plannen om honderden recreatiewoningen te realiseren bij de Beetser koele en de Barkhoorn. Ook bij Lanesloot grenzend aan Eemslandermeer zullen honderd woningen gebouwd worden.

Ecologisch Alternatief heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college, in de beantwoording worden aantallen genoemd maar de verdere informatie die het college verstrekt is zeer summier. De plannen voor de Barkhoorn liggen ter inzage en de termijn is verlengd tot 25 oktober, wat is de reden van dit uitstel?

Verder wordt op websites en op beurzen(Onderwerp: Strand Sellingen. Start verkoop dit weekeinde op de Second Home Beurs – Jaarbeurs Utrecht. Vrijdag 30 september – Zondag 2 oktober)gewag gemaakt van deze projecten. https://strandsellingen.nl/ https://www.natuurparkdebarkhoorn.nl/ https://vakantiepark-westerwolde.nl/

De indruk die zo ontstaat is dat alles al in kannen en kruiken is. Zorgwekkend omdat veel inwoners die hiermee te maken krijgen slecht tot niet geïnformeerd zijn en enige vorm van inspraak al helemaal niet aan de orde lijkt! Westerwolde profileert zich als de gemeente met rust, natuur, stilte en duisternis. Dat is in schril contrast met deze grote projecten die alleen als belegging dienen en niets opleveren voor de gemeenschap en de omgeving, sterker nog er wordt enorme schade aangericht aan onze kwetsbare natuur en ons landschap. Er moeten enorm veel bomen worden gekapt, de bouw is vervuilend en geeft overlast. Verder zal de huidige infrastructuur niet toereikend zijn dus ook hier wordt wederom onze natuur ondergeschikt gemaakt aan economische belangen.

Ecologisch Alternatief stelt zich op het standpunt dat deze projecten niet passen in Westerwolde, een kleinschalig gebied met een Cittaslow gedachtengoed.

Fractie Ecologisch Alternatief