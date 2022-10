Erna de Graaf exposeert in gemeentehuis Sellingen

SELLINGEN – In het gemeentehuis in Sellingen is een nieuwe expositie te zien. Het vierde kwartaal van 2022 exposeert Erna de Graaf. Zij is een veelzijdig kunstenares uit Roswinkel.

Erna de Graaf uit Roswinkel is haar leven lang op een heel eigen manier bezig met creëren. Ze laat zich inspireren door de natuur, door andere culturen, door het heelal. Ze haalt haar inspiratie uit de directe omgeving. Uit de dingen van alledag.

Atelier

Ze krijgt ook energie uit het stimuleren van mensen om creatief bezig te zijn. Daarom heeft ze haar eigen atelier in Roswinkel waar zij verschillende schilderlessen en workshops geeft.

Materialen mix

Erna werkt met acrylverf, aangevuld met verschillende materialen. Denk hierbij aan textiel, lood, ijzer, kranten- papier, karton, stro, gips, zand en schelpen. De materialen die eindeloze mogelijkheden hebben spreken haar ontzettend aan. Haar werk is kleurrijk en abstract, expressionistisch.

Uitdaging

Erna is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen in het werken met verschillende materialen. Daardoor ontstaan er vaak verrassende en aparte combinaties in het kunstwerk.

Ze werkt vaak met apart gereedschap of met voorwerpen zoals sponzen, paletmessen, gardes, lepels enzovoort. Daardoor wordt haar eigen ‘handschrift’ versterkt in het schilderij. Ze verwerkt materialen die zij verzamelt op haar zoektochten door de bossen en bij de zee. Oesters, schelpen, zeewier en afvalhout worden verwerkt. Door de combinatie van materialen krijg je een apart geheel en ontstaan er boeiende schilderijen of objecten.

Ze is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden met behulp van ‘oude’ technieken.

Bron: Gemeente Westerwolde