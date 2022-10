Man probeert met gevonden bankpas te pinnen

LEEUWARDEN, WESTERWOLDE – Gisteren probeerde een 26 jarige man uit Westerwolde met een gevonden bankpas te pinnen.

Gistermiddag om 16.50 uur probeerde een 26-jarige man uit de gemeente Westerwolde te pinnen bij een winkel in het Zaailand in Leeuwarden. De man wist de pincode niet meer en het personeel begon te twijfelen of de bankpas van hem was.

Nadat er contact was geweest met daadwerkelijk houder van de bankpas werd de 26-jarige aangehouden voor heling. De houder van de bankpas was de bankpas afgelopen zaterdag verloren.