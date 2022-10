Rode beuk in Borgerswold genomineerd voor boom van het jaar

VEENDAM – De rode beuk in recreatiegebied het Borgerswoldis genomineerd voor de titel: boom van het jaar.

SBNL Natuurfonds organiseert in 2022 voor de vijfde keer de verkiezing van de Boom van het Jaar.

Iedereen kon zijn of haar favoriete boom daarvoor aanmelden. Dat hoeft niet persé de grootste, oudste of mooiste boom te zijn. Bij deze verkiezing gaat het vooral om het verhaal achter de boom. Het kan gaan om een historisch verhaal of om een boom met een bijzondere maatschappelijke waarde voor een dorp of stad. De boom die een natuurramp overleefde. Of die op het schoolplein generaties scholieren aan zich voorbij zag trekken. De boom waaronder al sinds mensenheugenis altijd het dorpsfeest plaatsvindt.

Bomen vertolken een emotionele waarde, zij vertellen ons verhalen die het waard zijn gedeeld en herinnerd te worden. Dat zijn de elementen die belangrijk zijn voor de beoordeling. De winnaar zal Nederland vertegenwoordigen bij de Europese Tree of the Year verkiezing in 2023.

Een jury koos per provincie één genomineerde boom. Voor de provincie Groningen is dit de gewone rode beuk in het recreatiegebied het Borgerswold.

Veendam wordt ook wel de Parkstad genoemd en ontstond in 1655 als veenkolonie. Door het winnen van turf ontstond een nieuw landschap. Dat zie je onder meer terug in de kaarsrechte kanalen. Over deze wateren werd turf vervoerd naar fabrieken en afnemers. Turf is gedroogd veen, dat verklaart de naam Veendam. Eind jaren 60 kreeg Veendam de kans een 450 hectare groot recreatiegebied aan te leggen, genaamd het Borgerswold. Het ontstond in 1971 als zandafgraving in het veenlandschap ten westen van Veendam-Wildervank. Tegenwoordig heeft het gebied een zandstrand, een groenstrand, een dagcamping, een kinderboerderij en water. Witgeschilderde ophaalbruggetjes geven dit recreatiegebied een bijzondere sfeer. Natuurlijk horen bij de aanleg van een nieuw recreatiegebied ook bomen. Deze rode beuk (Fagus sylvatica ‘Purpurea’) is geplant in 1980 in het Borgerswold. Het is geen oude, grote of monumentale boom, het is een gewone beuk. Maar wat maakt hem dan zo bijzonder? De meeste mensen denken bij een boom aan een stam met kroon en wortels maar deze boom heeft zijn originele groeivorm nog zoals een boom hoort te zijn. De boom heeft en krijgt alle ruimte om in zijn natuurlijke habitat uit te groeien. Dat maakt deze gewone rode beuk toch bijzonder.

Stemmen op uw favoriete boom kan HIER.

Bron: De boom van het jaar