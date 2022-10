Wethouder Jur Mellies hijst regenboogvlag

STADSKANAAL – Vanmorgen hees wethouder Jur Mellies de regenboogvlag.

Vandaag, 11 oktober, is het Coming Out Day. In 2019 heeft de gemeente Stadskanaal, samen met de provincie Groningen, het regenboogconvenant ondertekend. Met dit convenant zetten ze zich als partners in voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers, zodat iedereen zichzelf kan zijn. (LHBTI staat voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transseksuelen en intersekse personen).

Bij het gemeentehuis in Stadskanaal werd, zoals ieder jaa,r de regenboogvlag gehesen. Ditmaal door wethouder Jur Mellies.

Foto’s: Hemmo Kuiper