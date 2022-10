Concert Musica Antiqua Nova in Lutherse kerk, Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 12 oktober, 08.00 uur door John Havinga

MIST EN DAARNA VRIJ ZONNIG | VANAF MORGEN WISSELVALLIG

Na een start met nevel en mistbanken krijgen een vrij zonnige dag en de middagtemperatuur komt te liggen rond 15 à 16 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig.

Vannacht eerst opklaringen en later bewolkt bij een minimumtemperatuur van 8 à 9 graden. Morgen wordt het bewolkt en gaat het regenen, in de middag wordt het af en toe droog en breekt de bewolking nog even. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 14 graden en het waait matig uit het zuidwesten.

Vrijdag en het weekend worden wisselvallig en het wordt een dag die in het teken staat van buien. Het wordt ongeveer 15 graden. Het weekend verloopt wisselend bewolkt met buien, dan wel regen. De temperaturen liggen rond 14 graden. Op zondag kan het iets droger worden in de middag, met nog wat zonnige momenten.