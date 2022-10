Eltje Toutenhoofd van Dorpsbedrijf Zwembad de Horsten Musselkanaal een van de sprekers bij inspiratiecafé KNHM Groningen

SLOCHTEREN – KNHM foundation ondersteunt dagelijks bewoners die actief zijn voor de leefbaarheid in hun dorpen en wijken. Ben jij actief in jouw buurt en heb jij wat extra inspiratie nodig, wil je ervaringen delen, of kunnen we je helpen met tips voor jouw initiatief? Kom naar het inspiratiecafé van KNHM Groningen op 2 november 2022 van 18.00 tot 22.00 uur bij Boerderij van de Fraeylemaborg te Slochteren

Naast voldoende tijd om met elkaar te praten, een hapje te eten, andere initatiefnemers en KNHM ( Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en in de volksmond ‘de Heidemij’) adviseurs te leren kennen en ervaringen en tips te delen is er die avond extra aandacht voor:

Eltje Toutenhoofd van Dorpsbedrijf Zwembad de Horsten in Musselkanaal over het werk van het Dorpsbedrijf. KNHM foundation helpt hen onder meer met expertise van Arcadis om het zwembad te verduurzamen.

Nienke Vellema, adviseur bij Vereniging Groninger Dorpen, presenteert het ADA model (Actieve Dorpen Aanpak). KNHM foundation en Groninger Dorpen gaan meer informatie uitwisselen ten behoeve van bewonersinitiatieven.

Energie checkup; een urgent thema voor iedereen. Neem de energiegegevens van je eigen project mee zodat we samen de stand van zaken op kunnen maken. Wij zorgen voor de laatste beleidsinformatie.

Kom je ook? Meld je voor 28 oktober aan via groningen@knhm.nl.

Aan deze inspiratieavond zijn geen kosten verbonden.

