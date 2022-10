Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje rond Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Vanmorgen organiseerde wandelcoach Eltjo Glazenburg een wandeling rond Bad Nieuweschans. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Struinen door Vesting Bad Nieuweschans en door het bos over Houwingaham.

Woensdagochtend 12-10/2022 Wandelend Werkt op pad met vele wandelaars omgeving Bad Nieuwe Schans. Er kon gekozen worden uit 3 wandelafstanden,8/10 of 12 km.

Wanneer je het leuk vindt deze omgeving te verkennen en je houdt van geschiedenis een oud vestingstadje en verdronken dorpje, kun je je hier als wandelaar uit leven.

De route :

Start dorpshuis De Akkerschans, al struinend door de vesting plaats richting Garnizoenskerk (kregen we uitleg). Tocht verder vervolgd door Bad Nieuwe Schans (met vele oude historische panden/huizen)-richting de hoofdwacht en naar de Synagoge met de joodse geschiedenis.

Aan het eind van de Voorstraat staat een kanon met een militaire verleden. Het kanon is geschonken door de Zeeuwen, de stad Middelburg. Al verder wandelend onder de A7 door, langs Hamdijk- en langs een verwaarloosd terrein (vroeger transportbedrijf Brul ). Dit terrein zou worden overgenomen door een Wereld bazaar organisatie. Helaas, tot op heden is het nog niet van de grond gekomen. Verder door het Natuurbos op Houwingaham met zijn kerk en steenhuizen. Vervolgens richting Booneschans – over de nieuwe Booneschansker brug – richting de Bovenlanden-langs de Hamdijk met vele monumentale boerderijen zowel goed onderhouden als ook helaas boerderijen in verval. Terug over de Booneschanskerbrug. Verder langs de Westerwoldse Aa, het Verdonken dorpje Houwingaham en door het aangelegde Nieuwe Schansker bos. Langs strokartonfabriek de Dollard terug naar ons beginpunt dorpshuis De Akkerschans, waar de catering goed was verzorgd.

Informatie:

De Nederlands Hervormde kerk, gebouwd in 1751 als garnizoenskerk kregen de wandelaars uitleg van de geschiedenis van deze kerk. Door een vrijwilliger van de stichting Vrienden van bad Nieuwe Schans.

Nogmaals namens alle wandelaars dank voor de excursie.

Ook tijdens de wandeling onderweg kom je in Bos op Houwingaham langs 7 opgeknapte Kunstwerken (zie foto’s). Een tocht langs kunst. De reeks van zeven kunstwerken zorgt voor een prachtige tocht door het Bos op Houwingaham. Er zijn zeven betonnen plateaus van 5 x 5 meter, elk samengesteld uit twee segmenten. De naad tussen de twee delen is precies van zuid naar noord gericht en snijdt altijd door het centrum van het vierkante vlak. De platen representeren de plattegronden van het verdwenen dorp. Zo geven de kunstwerken een archeologische weergave en beleving in het prachtige Barok bos. Kunstwerken gemaakt door kunstenaar Paul de Kort.

Bad Nieuweschans: ontstaan uit het fort “Langakkerschans, dat in 1628 op last van Ernst Casimir, stadhouder van Groningen en Friesland werd aangelegd.

Booneschans: deze schans werd in 1589 aangelegd door de Dunebroeksterzijl en vermoedelijk ontmanteld in 1850.

Verslag: gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Greetje Dummer en Ooldrik Modderman. Klik HIER voor de foto’s

Wandelcoaches: Els Eckhardt, Els van Hoof, Jan Jolanda, Eltjo Glazenburg en Ooldrik Modderman.

Ingezonden