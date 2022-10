Weer gaslek in Stadskanaal

STADSKANAAL – Gisteravond werd voor de derde keer in korte tijd in het centrum van Stadskanaal een gaslek ontdekt.

Gisteravond is de brandweer van Stadskanaal om 21.20 uur gealarmeerd voor stank/vreemde lucht aan de Europalaan in Stadskanaal. In deze straat waren vorige week meerdere gaslekken. De buurt werd toen afgezet, winkels gesloten en bewoners geëvacueerd. De schrik zat er dan ook in toen er weer een melding kwam.

Gelukkig bleek het dit keer om een klein gaslek op de kruising van de Europalaan met de Continentenlaan te gaan. Het lek zou ontstaan zijn tijdens werkzaamheden. De omgeving werd afgezet en Enexis kwam ter plaatse om het lek te dichten.