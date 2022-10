ANWB-project AutoMaatje Pekela, Veendam geopend

OUDE PEKELA, VEENDAM – Woensdag vond in MFC De Binding de opening van het ANWB-project AutoMaatje plaats.

In 2019 begon de gemeente Westerwolde, gesteund door de Provincie Groningen en het OV- bureau, met het ANWB-project AutoMaatje. Na deze succesvolle start volgden in 2021 de gemeente Oldambt, met ondersteuning van de organisatie Groninger Dorpen, en de gemeente Stadskanaal, met subsidie van de stichting Het R.C. Maagdenhuis en St. Brentano’s Steun des Ouderdoms.

Nu ook de gemeenten Veendam en Pekela een jaarlijkse bijdrage hebben toegezegd zijn alle, in het werkgebied gelegen, gemeenten in 2023 operationeel met AutoMaatje en kunnen minder mobiele mensen gebruik maken van deze dienst. Woensdag was in MFC De Binding de opening.

De aanwezigen werden welkom geheten door de voorzitter van de St. Op-StapBus: Wim Lambers. Xander van Pelt, regiomanager van de ANWB, en een vrijwilliger vertelden over het project. Na toespraken van wethouder van de gemeente Veendam, mevrouw Ans Grimbergen, en de wethouder van de gemeente Pekela, de heer L. Kupers, was de openingshandeling. De wethouders gaven aan het project van harte (financieel) te ondersteunen. Ze hoopten op voldoende draagvlak om maatjes te krijgen om het project ook in beide gemeentes van de grond te krijgen.

Na afloop van het officiële gedeelte werd onder het genot van een drankje en een hapje nagepraat.

Foto’s: Abel van der Veen