Educated drug dealer: blog van Ellen Kruize

OUDE PEKELA – Apothekersassistente Ellen Kruize heeft het boek: Educated Drugdealer geschreven. Het boek verscheen eind december. Ellen schrijft ook blogs. De komende weken kunt u deze op www.westerwoldeactueel.nl lezen. Alle personen in de verhalen zijn denkbeeldig.

‘Ja we gaan echt met de tijd mee hoor Ellen. We gaan de logistiek apart zetten van de adviesgesprekken. We hebben mooie touchscreens waar mensen zelf vragen kunnen stellen over zelfzorg.’

Soms moet ik wel grinniken als ik op de werkvloer loop. Vooral als ik de fax op de achtergrond hoor printen. We doen zo ons best om met de tijd mee te gaan, maar er zijn toch veel ‘goede oude gewoontes’. Er wordt nog volop gefaxt in de apotheek en huisartsenpraktijk, maar vooral in het ziekenhuis. De fax mag nog even blijven en het GVS (geneesmiddelenvergoedingssysteem) ook!

Een collega die begon met de opleiding apothekersassistente in de jaren 70 vertelde haar verhaal aan mij. Ze hadden in het begin geen computers. Langzaam kwam er steeds meer technologie. In de jaren 70 tot 80 kwam de fax binnen in het bedrijfsleven. Super handig voor apotheken in de onderlinge communicatie met andere zorgverleners. Dit was de tijd waarin etiketten nog met de hand geschreven werden. Pas later kwamen de etiketten via typemachines. Daarna kwamen stickers uit de printer.

Tijdens mijn eigen opleiding, die startte in 2005, leerden we alles uit boeken. Eigenlijk had er niemand een laptop mee in de lessen. Zelf begon ik te stages te lopen bij apotheken in het tijdperk van de e-mail. Sollicitaties gingen nog per brief naar de apotheek. Bah, nu ik dit schrijf voel ik me oud worden. Gelukkig kwam er snel verandering.

Na mijn diplomering viel ik van de ene in de andere verbazing als ik werd gebeld door de SEH (spoedeisende hulp) om meteen het hele medicatieoverzicht, van de desbetreffende patiënt te faxen. Of om tijdens werkdagen of de weekenddienst briefjes naar de trombosedienst te faxen. Er was toch al e-mail.

Eerst printen, dan faxen… en maar hopen dat het bij de juiste persoon zou komen. Het verzendbewijs goed bewaren.

In de jaren 70 kwam de fax en nu meer dan 50 jaar later zijn we nog volop aan het faxen in de apotheek. Terwijl we al in het jaar 2000 konden e-mailen.

Veranderen is niet makkelijk. Het kost tijd en veel energie. Het kan je heel veel verder brengen. Het kan ook heel spannend zijn. Het vraagt lef.

Vaak bu’j te bange! Dit Achterhoekse motto wordt gebruikt om elkaar uit te dagen. Letterlijk in het Nederlands: vaak ben je te bang. Maak je geen zorgen, spring eens in het diepe.

Wat komt, komt toch.

Soms moet je jezelf een handje helpen.

Stop met faxen en het geven van het fax nummer. Zorg dat je iedereen op hoogte brengt van de beste manier om contact op te nemen. Afsluiten dat nummer en breng die fax naar het museum.

