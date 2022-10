Opvang van Oekraïense vluchtelingen in De Molenhof verlengd

OUDE PEKELA – De opvang van Oekraïense vluchtelingen in De Molenhof in Oude Pekela wordt eenmalig verlengd tot september 2023.

De gemeente Pekela vangt vanaf april 250 Oekraïense vluchtelingen op in De Molenhof. De eigenaar van het pand en de gemeente Pekela hebben deze locatie beschikbaar gesteld aan de Veiligheidsregio Groningen. De Veiligheidsregio Groningen heeft om een verlenging van de opvang gevraagd tot 1 september 2023. De gemeente Pekela is hiermee akkoord gegaan omdat de situatie in Oekraïne nog altijd niet veilig is.

Vragen? Inloopbijeenkomst

Wanneer inwoners vragen hebben over de verlenging van de opvang van Oekraïense vluchtelingen kunnen zij telefonisch contact opnemen met projectleider Rein Koopman. Hij is te bereiken via het algemene telefoonnummer 0597-617555.

Oekraïense vluchtelingen helpen

Eind februari 2022 brak de oorlog uit in Oekraïne. Sindsdien ontvluchten Oekraïners het land en komen ook naar Nederland. Iedere Veiligheidsregio in Nederland is gevraagd om opvangplekken te vinden voor 2000 vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente Pekela draagt daar met de opvang in de Molenhof aan bij.

