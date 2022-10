Stoffer Waalkens neemt afscheid als bestuurslid van departement Bellingwolde van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen

BELLINGWOLDE – Gisteravond nam Stoffer Waalkens (84) afscheid als bestuurslid van het departement Bellingwolde van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen.

“Zeg je ’t Nut, dan zeg je Stoffer” dat waren de inleidende woorden van de speech van voorzitter Ria Smaal bij het afscheid gisteravond van Stoffer Waalkens als secretaris van het Nut van ‘t Algemeen, departement Bellingwolde. Leden werden voorafgaand aan een lezing door Myra de Rooy in Partycentrum De Meet in de gelegenheid gesteld een praatje met Stoffer te maken.

Stoffer is 25 jaar secretaris van het departement van ’t Nut in Bellingwolde geweest. Meer dan 100 sprekers, zoals Maarten van Rossum, Wim Anker, Twan Huys en Ben Woldering heeft hij voor de bijeenkomsten uitgenodigd. Maar ook minder bekende Nederlanders, die de leden vertelden over wat hen bezig hield of wat ze hadden meegemaakt.

Stoffer trad op 28 oktober 1997 toe tot het bestuur. Hij was toen, na 40 jaar te hebben gewerkt, in de “VUT”. Het departement van ’t Nut in Bellingwolde, die op 3 maart 1835 werd opgericht, telde toen nog geen 50 leden en werd met opheffing bedreigd. Maar dankzij een actieve ledenwerving groeide het ledenaantal sterk en ook nu is de vereniging springlevend. Het 185 jarig bestaan werd gevierd met een feestavond, waaraan countryband Savannah zijn medewerking verleende. Het optreden moest een paar keer vanwege de coronaepidemie worden uitgesteld.

Naast lezingen verzorgt de vereniging ieder jaar ook uitstapjes en een nieuwjaarsvisite. Voor kinderen van de basisscholen werd een voorstelling over het scheiden van afval georganiseerd en in het verleden waren er dam- en schaaktoernooien en gezamenlijke activiteiten met Vrouwen van Nu; voorheen de Plattelandsvrouwen. Bij al deze activiteiten nam Stoffer zijn verantwoordelijkheid als secretaris. Hij werd omschreven als: accuraat, betrokken, trouw, warm en strak in de dingen die hij organiseerde. Deze laatste woorden waren van Irene Agterkamp, secretaris van het algemeen bestuur van ’t Nut, die uit Barendrecht was gekomen om bij het afscheid van Stoffer als secretaris van ’t Nut Bellingwolde aanwezig te zijn. Zij nam waar voor voorzitter Piet Hamelink, die vanwege drukke werkzaamheden er gisteravond niet bij kon zijn.

Irene vertelde dat zij vaak contact met Stoffer had. Dit was voor het eerst in 2012. Zij ontmoetten elkaar ook tijdens de Algemene Vergadering van alle Nutsdepartementen, die in 2016 in De Meet werd gehouden. Zij refereerde aan een prettige samenwerking en sprak haar waardering uit voor Stoffer, die overigens nooit haar verjaardag vergat.

Irene kwam niet met lege handen. Stoffer kreeg namens het hoofdbestuur de erepenning en een oorkonde uitgereikt. Voor zijn vrouw was er een boeket bloemen.

Het afscheid valt Stoffer zwaar. Hij was graag nog jaren met zijn werkzaamheden als secretaris doorgegaan. Maar zijn gezondheid laat hem, na twee zware operaties, in de steek. Hij bedankte het bestuur voor de fijne samenwerking en voor de vrijheid die hij kreeg om alles te regelen.

Zijn werkzaamheden worden overgenomen door Lineke Lamfers Bos.

Foto’s: Jan Glazenburg, meer foto’s vindt u HIER.