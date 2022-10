Bouw uitkijkpunt in De Kleine Polder gaat 17 oktober van start

TERMUNTERZIJL – Het Groninger Landschap begint op maandag 17 oktober 2022 met de bouw van een uitkijkpunt in De Kleine Polder in Termunterzijl. De ‘Golf van Termunten’, zoals het bouwwerk heet, is een onderdeel van Sense of Place, een serie culturele landmarks langs de Friese en Groningse waddenkust.

De eerste stap van het bouwproces is het heien van stalen palen, dat plaatsvindt op maandag 17 en woensdag 19 oktober. De verwachting is dat dit voor geluidshinder zal zorgen voor omwonenden. Het uitkijkpunt wordt naar verwachting midden december opgeleverd.

De Kleine Polder

Het Groninger Landschap is in 2017 eigenaar geworden van de polder. De toren is het laatste onderdeel van een reeks aan werkzaamheden die Het Groninger Landschap heeft uitgevoerd om de polder voor natuur en recreatie te optimaliseren. De westzijde is voor recreatie ingericht, met een speeleiland, wandelpaden en een zwemvijver met strandje. De oostzijde is voor natuur ingericht, met onder andere natuureilanden, een zwaluwwand en vegetatie. De uitkijktoren staat in het midden, met goed uitzicht op onder andere de natuureilanden. Op de site van Het Groninger Landschap is onder “Wat doen wij” meer te lezen over het project.

De uitkijktoren is een onderdeel van Sense of Place, een culturele ontwikkelorganisatie die de regio langs de Waddenkust nieuwe vitaliteit wil geven door de unieke kwaliteiten van dit gebied uit te vergroten met behulp van beeldende kunst- en ontwerpprojecten. Kunstenaarscollectief Observatorium Rotterdam heeft de uitkijktoren ontworpen.

Ingezonden door het Groninger Landschap