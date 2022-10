Alex Klaasen brengt kerstuitvoering van succesvolle Showponies revues

WINSCHOTEN – Na de megasuccessen van Showponies 1 en 2 keert Alex Klaasen terug met een exclusieve kerstshow genaamd Snowponies, een Merrie Christmas. Ook deze show zit vol met de hilarische sketches en muzikale hoogtepunten die het publiek van Alex gewend is, maar dan helemaal in kerstsfeer. Op 18 november staat Snowponies in Theater de Klinker.

Alex Klaasen: ‘Ik denk dat een hartverwarmende kerstshow uitermate geschikt is om mensen te verwelkomen in de zalen. Geeft kerst die verbinding waar iedereen zo wanhopig naar op zoek is? Of drijft het de mensen alleen nog verder uit elkaar als het gaat over tradities versus veranderende, nieuwe tijden? Wat kan nog wel en wat kan absoluut niet meer? En wie gaat daar over? Door middel van licht schurende sketches, komische kersthits en vooral heel veel kerst clichés probeer ik in Snowponies erachter te komen wat nou eigenlijk ‘het wonder van kerst’ is.’

Snowponies is hét medicijn om de donkere dagen voor kerst door te komen. Met; drie koningen die verdacht veel lijken op de Toppers, een clubje ‘woke’ kerstelfen, een battle tussen de os en de ezel in The Voice Bethlehem, een vloggende kerstengel, de Limburgse Mariah Carey en een echte Duitse kerstmarkt. Ook deelt Alex deze avond kerstpakketten uit aan het publiek, kookt hij een kerstdiner van 8-gangen voor de hele zaal en presenteert hij zijn gloednieuwe kerst CD Santa Klaasen, met daarop de nu al klassieke kersthits Oh ragoutbakje, Witte kerst m’n reet en Rendier Rendang.



Snowponies is op 18 november te zien in Theater de Klinker!

Kijk voor meer informatie en de speellijst op www.alexklaasen.nl

Ingezonden