Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 15 oktober, 09.00 uur door John Havinga

VEEL BEWOLKING | ZACHTE PERIODE

Het is vanochtend nevelig en mistig en dat geleidelijk verdwijnen. Vanmiddag blijft er echter veel bewolking en af en toe zal er ook wat regen gaan vallen. Er staat vanochtend een zwakke zuidenwind, vanmiddag wordt de wind matig met windkracht 3. Het wordt maximaal 16 graden.

Morgen is het overwegend droog met vooral ’s middags opklaringen en dan een zwakke tot matige zuidenwind. Maximum ook zondag rond 16 graden, minimumtemperatuur rond 11 graden.

Dat is dus behoorlijk zacht voor half oktober en begin volgende week komt er nog iets bij: maandag kan het 20 graden worden en dinsdag ook nog een graad of 18. Dat komt door een zuidenwind die maandag wat zon maar ook veel buien brengt. En ook dinsdag is het ondanks het zachte weer, niet helemaal droog.