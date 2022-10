Lokale spelers laten het publiek genieten van het stuk: Pekels Goud

OUDE PEKELA – Vrijdag en zaterdag werd in de Wedderwegkerk door spelers uit Pekela en omgeving de unieke theatervoorstelling “Pekels Goud” opgevoerd.

Het stuk gaat over een meisje uit Oude Pekela, genaamd Meis. Meis heeft een toekomstvisie. Een visie waarin ze haar vader helpt die sinds het ongeluk niet meer zichzelf is. Ook Fockje woont in Oude Pekela. Fockje heeft eveneens een toekomstvisie. Een visie waarin Oude Pekela op de kaart wordt gezet als een dorp met een glorieuze toekomst, een dorp waar je kunt zijn wie je wilt zijn en waar haar beste vriendin Meis een grote rol in zal spelen.

Beide meisjes worstelen met hun toekomstbeeld, maar doen er alles aan om te ontsnappen aan het verleden dat hen tegenhield.

Regie Jorrit Boonstra

Tekst Renate Dokter

Techniek Paul Heijkens

Orgel Vincent Hensen

Productie begeleiding Siets Nobel

Spelers: Anniek Akkerman, Ron Akkerman, Berrie de Boer, Cornelis van der Poel, Daniek Jonker, Harma Nanninga, Jaap Duit en Marga Duit. Na afloop van de voorstelling was er muziek van Berny Jansema (gitaar en zang).

Pekels Goud is onderdeel van Veur Aaltied: een reeks van tien unieke theatervoorstellingen in oude Groninger en Fryske kerken. Deze voorstellingenzijn gebaseerd op de levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten en worden gemaakt door en met inwoners van het dorp.

Foto’s: Fred Stötefalk