Opkomst overtreft alle verwachtingen tijdens de Banenwerkplaats

WINSCHOTEN – Gisteren bruiste en borrelde het op de Banenwerkplaats in Winschoten. Werkzoekenden, maar ook werkenden die wat anders zoeken en scholieren, konden kennismaken met diverse werkgevers in kansrijke branches zoals de zorg, bouw en techniek, groen, logistiek en transport en de zakelijke dienstverlening zoals schoonmaak en KCC. Locatie was de Tramwerkplaats, aan de Havenkade-West 3 te Winschoten. In totaal waren er zo’n 30 werkgevers uit Oost-Groningen aanwezig en brachten een kleine 400 geïnteresseerden een bezoek aan de Banenwerkplaats.

Matches en vervolggesprekken

Na afloop waren de organisatoren zeer tevreden: “De opkomst overtrof onze verwachtingen. Vrijwel overal is sprake van een nijpend personeelstekort. Voor werkzoekenden biedt dit kansen en mogelijkheden om op zoek te gaan naar een baan die écht bij ze past. Daar hebben wij met de Banenwerkplaats op ingespeeld. De aanwezige werkgevers presenteerden zich op een actieve manier aan de werkzoekenden, in plaats van andersom. En met succes! Ter plekke zijn diverse afspraken voor vervolggesprekken gemaakt. Al met al een prachtig resultaat!”. Eén van de banenmarkt bezoekers vertelde aan het eind van de dag: “Zo, ik kwam hier zonder baan en ik vertrek met een baan. Volgende week kan ik beginnen!”.

Kansrijk Beroep

De Banenwerkplaats is een initiatief van Kansrijk Beroep van de arbeidsmarktregio Werk in Zicht, regio Oost-Groningen, in samenwerking met de gemeenten Veendam en Stadskanaal, het UWV en sociaal ontwikkelbedrijf Afeer. De Banenwerkplaats is vooral bedoeld voor inwoners van Oost-Groningen.

Ingezonden door Hanneke Hoitink