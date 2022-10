GRONINGEN – Statenfractie GroenLinks wil anoniem inleveren drugsafval mogelijk maken om dumpingen te bestrijden

De provincie Groningen heeft steeds vaker te maken met afvaldumpingen als gevolg van de oprukkende drugscriminaliteit. Het drugsafval wordt gedumpt in natuurgebieden en de publieke ruimte, waar het een gevaar vormt voor mensen, dieren en het milieu. GroenLinks vindt dat meer gedaan moet worden om drugsdumpingen in de natuur te voorkomen. Daarom wil de partij het mogelijk maken om drugsafval anoniem in te leveren. De Groninger Statenfractie dringt hier in schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten op aan.

Sinds enkele jaren kent de provincie Groningen een toename van het aantal dumpingen in de natuur en de publieke ruimte. Het meest recente geval vond afgelopen week plaats in natuurgebied De Onlanden. Het drugsafval dat hier gedumpt is is giftig voor de dieren in het gebied, terwijl de stoffen zich ook verder verspreiden in de grond, het water en het milieu. Daarnaast kan het gedumpte afval een gevaar vormen voor mensen in de publieke ruimte. Ook zorgt het opruimen en verwerken van het afval voor hoge kosten voor de maatschappij.

GroenLinks wil daarom een verhoogde aanpak voor het voorkomen van dumpingen in de natuur. Een oplossing hiervoor is het mogelijk maken van anoniem en gratis inleveren van drugs. Volgens Statenlid Jeroen Hut worden hiermee de negatieve effecten van dumpingen tegengegaan: “De productie van drugs is op dit moment niet gereguleerd, maar we moeten niet doen alsof het niet gebeurt. Door het mogelijk te maken om drugsafval gratis en anoniem in te kunnen leveren, worden de reststromen veilig verwerkt en kunnen we dumpingen voorkomen. Hiermee nemen we een gevaar weg voor natuur, mens en dier!”



Ingezonden