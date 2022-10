Westerwolde verliest ongelukkigerwijs van Engelbert

ENGELBERT – Een gemiddeld jong, hardwerkend en georganiseerd spelend Westerwolde leed zondagmiddag een jammerlijke 1 – 0 nederlaag in en tegen Engelbert. Uiteindelijk moest er in de slotfase een dubieus gegeven strafschop aan te pas komen om namens Engelbert Jamie House de kans te geven de punten in eigen huis te houden, hetgeen dan ook gebeurde. Westerwolde, dat het deze middag zonder vijf potentiële basisspelers moest stellen, was in de resterende tijd niet bij machte om het tij nog te keren en ontsnapte in de extra tijd nog aan een tweede tegengoal. Ondanks het veldoverwicht van de thuisploeg kan toch worden gesteld dat het voor de mannen van trainer Richard Streuding een sneu verlies was. Daar waar door de winst van vandaag Engelbert na de vierde speelronde aanhaakt bij titelkandidaat FC Lewenborg, resteert er voor de Vlagtwedders een plek in de middenmoot. Maar er kan ook gesteld worden dat er genoeg aanknopingspunten voor Westerwolde zijn om aan het eind van de race deze veilige achtste plaats of hoger te bewerkstelligen.

De eerste helft van deze wedstrijd had in principe ook schriftelijk kunnen worden afgedaan. Ondanks het kleine veldoverwicht wist de thuisploeg zich geen enkele reële scoringskans te creëren of vond de ook deze middag prima keepende Rudie Bergman op z’n weg. Westerwolde lukte het spaarzaam het doel van Engelbert te vinden, waardoor er zich een wedstrijd ontspon die zich hoofzakelijk op het middenveld afspeelde. Derhalve kon scheidsrechter May uit Groningen beide ploegen dan ook met de bekende brilstand naar de thee sturen.

Gedurende de tweede helft veranderde dit spelbeeld weinig tot niets en waren de doelrijpe kansen van beide ploegen gezamenlijk op één hand te tellen. Totdat in de 84e minuut arbiter May, die alle zeilen moest bijzetten om het duel in goede banen te leiden en opviel door het toekennen van indirecte vrije trappen bij handsballen, besloot een gemakkelijke strafschop aan Engelbert te geven. Dit nadat Ben Ophof schijnbaar een overtreding had gemaakt. Jamie House wist wel raad met dit buitenkansje en schoof op beheerste manier de bal binnen: 1 – 0. Nadat de arbiter in eerdere stadia op gemakkelijke wijze en na vooral theatraal vallen van de tegenstander gele kaarten aan verschillende spelers van Westerwolde had gegeven, kreeg Joran Luijten na een harde charge in de 87e minuut zijn tweede gele prent. Hij kon dus vroegtijdig achter de omheining verdwijnen. In de extra tijd was er nog een grote kans voor Engelbert om op 2 – 0 te komen. Op rand van buitenspel ontsnapte Jordi Rasterhoff aan de Westerwolde-defensie en stoomde op naar het door Bergman verlaten doel. Met een uiterste krachtsinspanning schoot hij de bal echter op de buitenkant van de paal. In de stand veranderde dus niets meer en werd Engelbert gelukkigerwijs winnaar van dit verder redelijk aantrekkelijke duel.

Door deze nederlaag zakte Westerwolde dus van de vierde naar de achtste plaats op de ranglijst en heeft nu zes punten uit vier wedstrijden met een doelsaldo van 6 – 7. Door het inhaal- en bekerweekend van volgende week zondag heeft de ploeg dus twee weken de tijd zich van deze nederlaag te herstellen. Hoewel de veertien van deze dag een prima wedstrijd hebben gespeeld, is het te hopen dat de deze middag afwezige spelers (al dan niet geblesseerd), dan weer van de partij zijn. Hopelijk kan dan zondag 30 oktober op De Barlage in Vlagtwedde tegenstander Muntendam weer op een goede manier worden bestreden.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes (62e min. Tex van Kalmthout) – Wilco Huls – Rudolf Riks – Mikai Luijten (46e min. Lars te Bokkel) – Joran Luijten – Kevin v.d. Laan – Arjen Heidekamp – Julian Smid – Frank Riks – Michel ter Horst (66e min. Ben Ophof)

Scheidsrechter: dhr. J.G. May

Aantal toeschouwers: 75

Amusementswaarde: 6,5

Ingezonden door HJ Pleiter