Buschauffeurs streekvervoer leggen werk neer

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 17 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN OP KOMST | HOGE TEMPERATUREN

Het begint vandaag nog droog met weliswaar vrij veel wolkenvelden maar ook opklaringen. Maar vanuit het zuiden komt een regenzone naar ons toe en vanmiddag wordt het tamelijk nat met een paar flinke perioden met regen. Totaal kan er tot de avond 5-10 mm aan neerslag komen. Het tijdelijk nog 18 of zelfs 19 graden worden, maar als het regent is het een graad of 16. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten.

Vanavond en vannacht is er nog kans op wat lichte regen maar het wordt droger en in de loop van de nacht is er kans op mist. Morgenochtend kan dan ook mistig zijn, maar in de middag zijn er mooie zonnige perioden met weinig wind. Minimum rond 8 graden, maximum morgen rond 16 graden.

Woensdag is het droog en zonnig met een oostenwind, dan wordt het zo’n 14 graden. Daarna wordt het toch weer wat zachter, maar dat gaat ten koste van meer bewolking en enkele buien.