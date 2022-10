Duitse lessen op Oldambtster basisscholen

OLDAMBT – “Guten Morgen. Wie geht es euch? Haben Sie gut geschlafen?” Dat waren de eerste woorden van Franzis Pranger-Wiese die elke vrijdag Duitse les geeft aan een aantal basisschoolklassen in Oldambt. Wethouder Jurrie Nieboer was vrijdag 14 oktober uitgenodigd om een Duitse les te volgen bij groep 5 van de RKBS St. Vitusschool in Winschoten. “Zo wil ik mijn ochtend elke dag wel starten, al die blije gezichtjes op de vroege ochtend. Ik ben erg blij dat ik onderwijs in mijn portefeuille heb”, aldus wethouder Nieboer.



Thema ‘Essen und trinken’

Het thema van vandaag was ‘Essen und trinken’: wat eten we bij het ontbijt, tussen de middag en tijdens het avondeten. Uiteraard kwamen er ook diverse lekkernijen voorbij. Je kon wel merken dat dit niet de eerste les Duits was, want alle leerlingen deden erg enthousiast mee. Hardop werden woorden en zinnen nagezegd, werden er spelletjes gedaan (in het Duits uiteraard) en deelde “Karl” (de handpop die een grote rol speelt in de les) high fives uit na een goed gegeven antwoord. De les werd afgesloten met een liedje van niemand minder dan Helene Fischer, een populaire Duitse zangeres.

Duitse juf

Sinds 2017 is Franzis Pranger-Wiese iedere vrijdag onderweg als ‘Duitse juf’ voor de gemeente Oldambt. Ze laat leerlingen van de groepen 5 en 6 op een ludieke en toegankelijke manier kennis maken met de Duitse taal en cultuur. Dat is voor een grensregio als Oldambt onmisbaar. Maar liefst 13 basisscholen in Oldambt maken gebruik van haar diensten. Ze kan er elk schooljaar slechts zes bedienen. “Het is elk jaar wel even puzzelen, maar tot nu toe is het altijd gelukt. Alle scholen komen om het jaar aan de beurt.”

Ingezonden