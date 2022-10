Ziegler UK dealer Venari sluit overeenkomst voor de levering van een Ziegler Z6 Hybrid aan Cranfield Airport

WINSCHOTEN – Venari Group – exclusieve partner van Ziegler in het Verenigd Koninkrijk heeft met trots de contractondertekening aangekondigd voor de levering van de eerste hybride aircraft rescue and firefighting (ARFF) voertuig aan Cranfield Airport. Cranfield Airport is eigendom van Cranfield University.

In juni 2022 presenteerde de Ziegler Groep de eerste Z-Class met hybride aandrijftechnologie.

Ziegler wenst geen prestatieverlies bij het gebruik van alternatieve brandstoffen. Met deze presentatie van de eerste Z6 met hybride aandrijftechnologie, zette Ziegler opnieuw een mijlpaal in de revolutie van de luchtvaartbrandbestrijding- en hulpverleningsvoertuigen.

Na een uitgebreid proces van 18 maanden waarin een marktonderzoek en een aanbestedingsproces elkaar opvolgden heeft Venari de aanbesteding gewonnen voor de levering en het onderhoud van de Ziegler Z-Class HybridDrive op Cranfield Airport. Cranfield University is toonaangevend op het gebied van onderzoek en ontwikkeling naar een duurzame luchtvaartindustrie. Zij hebben de opdracht gekregen om koolstofarme vliegtuigen verder te ontwikkelen.

Venari Group CEO Oliver North zegt: ”De lancering van de Ziegler Z-Class aan de luchtvaartindustrie binnen het Verenigd Koninkrijk zorgt voor de broodnodige concurrentie in een tijd waarin innovatie nodig was.

Ziegler heeft gereageerd op de verzoeken van de luchtvaartindustrie. Dit hebben zij gedaan door de operationele prestaties van een crashtender te verbeteren en tegelijkertijd veel hogere milieudoelstellingen te behalen. Dit heeft een ongelooflijk hoge kwaliteit van onze partner Ziegler aangetoond.

De gunning van Cranfield geeft Venari en Ziegler een platform om niet alleen een boost te geven aan de koolstofarme activiteiten van Cranfield Airport maar ook de gehele luchtvaart brandweer sector. Wij kunnen leveren wat vliegvelden vandaag de dag vragen”.

Fabian Schmidt, product manager ARRF voertuigen bij de Ziegler Groep voegt toe: “Wij zijn zeer verheugd om samen te werken met onze gewaardeerde Britse partner Venari. Om samen een baanbrekend voertuig aan Cranfield Airport te leveren na hun gedegen marktonderzoek en aanbestedingsproces maakt ons extra trots.

Na jaren van voortdurende ontwikkeling van onze Z-Class voertuigenvloot hebben wij er vertrouwen in dat onze nieuwe Z6 HybridDrive een favorietenrol zal gaan innemen bij de Britse brandweer- en reddingsdiensten op luchthavens. Niet alleen om de strenge milieudoelstellingen te behalen, maar ook om de operationele inzet te verbeteren”.

De nieuwe Z6 HybridDrive voor Cranfield Airport zal geproduceerd worden op de Ziegler Z-Class productielijn in Giengen an der Brenz. Het in West-Yorkshire gevestigde Venari zal de afronding van het voertuig voor haar rekening nemen. Denk hierbij aan het inbouwen van bepakking en communicatiemiddelen. Daarnaast zal Venari het voertuig voorzien van striping.

Vanaf 2023 zal Cranfield Airport een crashtender op de uitruk hebben die op drie verschillende manieren kan worden aangedreven. Exclusief met elektromotor, conventioneel met verbrandingsmotor (diesel) of met een hybride aandrijftechnologie. In het laatste geval werken de elektromotor en de verbrandingsmotor (Euro 6) hand in hand in een intelligent netwerk.

Onderzoek naar een groene luchtvaartindustrie

Cranfield University speelt een belangrijke rol in het versnellen van duurzaam luchtvaartonderzoek en het vertalen hiervan naar gereguleerde luchtvaart. Als enige universiteit in Europa met een eigen luchthaven, naast toonaangevende onderzoeksfaciliteiten in de ruimtevaart en wereldberoemde experts, maakt Cranfield gebruik van digitale- en fysieke technologieën om snelle innovatie te realiseren.

Rob Abbott, directeur van Cranfield Airport: “Cranfield Airport is gewend aan baanbrekende projecten het gebied van ons Digital Air Traffic Control Centre, de integratie van bemande en onbemande vliegtuigen en het mogelijk maken van de toekomst van elektrische- en waterstofvluchten. Dit contract is een nieuwe mijlpaal in onze ondersteuning van de koolstofarme luchtvaartagenda”.

Cranfield werd in 2020 lid van het National Center for Atmospheric Science (NCAS) en is sinds 2007 gastheer van het Airborne Laboratory (FAAM). In september 2020 ondersteunde Cranfield ZeroAvia bij het realiseren van ’s werelds eerste door waterstof aangedreven vlucht van een commercieel vliegtuig. Cranfield Aerospace Solutions en de universiteit ontwikkelen een groen voortstuwingssysteem met waterstof-brandstofceltechnologie dat kan worden ingebouwd in vliegtuigen met bestaande verbrandingsmotoren.

