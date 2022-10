Acantus zet Kierteam in vanuit korting verhuurderheffing

REGIO – Een speciaal team vanuit Acantus gaat bij woningen met energielabel E, F of G kieren dichten, tochtstrips plaatsen en kijken of de instelling van de cv-ketel voor warm tapwater aangepast kan worden. Ook wordt enkel glas vervangen voor dubbel glas. Acantus pakt woningen aan die niet op korte termijn op de planning staan om te verduurzamen. Acantus doet dit zodat de huurder minder last heeft van kou in de woning en meer comfort ervaart. Dit kan ook helpen de energierekening omlaag te brengen. Het wordt gefinancierd vanuit de korting op de verhuurderheffing in 2022.



In snel tempo woningen verduurzamen

Al jaren is Acantus bezig zoveel mogelijk woningen te verbeteren en verduurzamen. Anita Tijsma, bestuurder van Acantus: “In 2020 hebben we samen met onze huurdersorganisaties een woonlastenakkoord afgesloten. Een betaalbare woning heeft niet alleen een goede huurprijs, maar ook lage woonlasten. Met de hoge prijzen voor gas en elektra actueler dan ooit natuurlijk. Vanuit Acantus kunnen we daar aan bijdragen door zoveel mogelijk energiezuinige woningen te verhuren.”



E, F, G label

Het Kierteam wordt vooralsnog eerst ingezet bij woningen met een E, F of G label. “Het is belangrijk dat we er naar toe werken dat ons woningbezit helemaal geen woningen meer met een E, F of G label heeft”, aldus Anita Tijsma. “Doordat we minder geld kwijt zijn aan het betalen van de verhuurderheffing kunnen we meer woningen verduurzamen, maar we kunnen niet overal tegelijk zijn. Tot die tijd doen we er van alles aan om woningen op een snelle manier te verbeteren en huurders te helpen besparen op hun energierekening. Bijvoorbeeld door het Kierteam en de inzet van energiecoaches. Al onze huurders kunnen een gratis afspraak maken met een energiecoach. De energiecoach komt langs, geeft tips en neemt een bespaarpakket mee. Sinds de start van deze actie hebben al ruim 600 huurders daar gebruik van gemaakt.”



In 2022 krijgen alle woningcorporaties een korting op hun verhuurderheffing

Sinds 2013 betalen alle woningcorporaties ieder jaar een verhuurderheffing aan de overheid. In 2022 krijgen corporaties een korting op de verhuurderheffing. Acantus zet dit geld in om meer woningen te verduurzamen en op korte termijn bij zoveel mogelijk woningen kieren te dichten en dubbel glas te plaatsen.

Ingezonden