Dione de Graaff presenteert Sportgala Groningen 2022

GRONINGEN – Sportgala Groningen 2022 vindt dit jaar plaats op maandag 12 december in het MartiniPlaza Theater in Groningen. De presentatie is in handen van sportjournaliste Dione de Graaff, een vertrouwd en geliefd gezicht bij de sportkijker. Bij dit jaarlijkse feestelijke gala van en voor Groningers staat het uitreiken van de sportprijzen en het eren van de sport(ers) van de provincie Groningen centraal.

Groninger topsporters laten van zich horen. Het is belangrijk om hen te eren in al hun diversiteit van prestaties. Daarom vindt Sportgala Groningen ieder jaar plaats. Een feestelijk evenement van én voor de Groninger. Voorafgaand aan het gala worden in vijf categorieën sporters uit – of met hun roots in – Stad en Ommeland genomineerd, om tijdens het gala de winnaars bekend te maken en hen nog eens in de spotlight te zetten.

Gratis toegangsbewijs

Medio november worden de genomineerden bekend gemaakt en kan er via www.sportgalagroningen.nl gestemd worden op de categorieën sporter, sportploeg en aangepaste sport. Tevens kunnen kandidaten worden aangedragen voor Sportprijs Groningen. Belangstellenden die het Sportgala op 12 december bij willen wonen, kunnen vanaf nu een gratis toegangsbewijs bestellen via www.martiniplaza.nl/agenda/sportgala-groningen. Hier staat ook meer informatie vermeld omtrent het programma.

Sportsymposium

Voorafgaand aan het Sportgala Groningen vindt in MartiniPlaza een Sportsymposium plaats met als thema “Veerkracht”. Ook voor dit symposium is de toegang gratis. Meer informatie plus aanmeldmogelijkheid is te vinden op www.ssig.nl/event/symposium-sportgala-2022/



Sportgala Groningen 2022 is een gezamenlijk initiatief van de volgende partners:

Provincie Groningen, Sport050 (Gemeente Groningen, Noorderpoort, Huis voor de Sport Groningen, MartiniPlaza, Sport Science & Innovation Groningen en mediapartner Dagblad van het Noorden.

Ingezonden